Botafogo recebe o Boa com chance de disparar na liderança da Série B

O jogador tinha presença garantida no time titular, mas sentiu dores musculares e foi poupado do treino dessa quinta-feira. Assim, ele deverá ficar no banco por precaução, dando lugar a Diego Jardel. O restante do time é o mesmo que René escalou ao longo da semana, já com Diego Giaretta como volante - Marcelo Mattos, que vinha sendo titular, está de saída do clube.

Com seis vitórias e um empate em sete rodadas, o Botafogo defende a invencibilidade e pode abrir cinco pontos de vantagem em relação ao segundo colocado. Mesmo assim, René Simões pede pés no chão. "Essa invencibilidade não passa na nossa cabeça. Passa apenas o gol e a Copa do Mundo das nossas vidas", declarou.

René também convocou a torcida. "Quero dizer aos torcedores que precisamos do apoio deles e que venham ao estádio para ajudar o time a sair desse sufoco financeiro que estamos passando. Que isso sirva para dar sequência nessa onda positiva e que possamos ajudar o clube."

Abrindo a zona de rebaixamento, o Boa tem como grande novidade a estreia do técnico Moacir Júnior. O treinador assumiu a equipe no início da semana e, apesar de não confirmar o time, deverá repetir a escalação do último jogo.

"O elenco precisa ter confiança em si para conseguir os resultados. É claro que é sempre complicado enfrentar o Botafogo fora de casa, ainda mais em uma Série B, mas se já formos para o Rio de Janeiro derrotados, não tem porque entrar em campo", destacou o técnico. "Vamos com o pensamento positivo, como deve ser."