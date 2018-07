Botafogo recebe o Coritiba para voltar a vencer no Campeonato Brasileiro

Buscando não se distanciar dos primeiros colocados, o Botafogo entra em campo neste domingo, para enfrentar o Coritiba. A partida válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro será disputado às 11 horas, no Engenhão.

Vindo de uma derrota para o Santos por 1 a 0, quando acabou castigado com um gol sofrido já aos 50 minutos do segundo tempo, o Botafogo chegou ao seu segundo jogo sem vencer na competição nacional. Anteriormente, ficou no empate por 0 a 0 com o Flamengo.

Os resultados fizeram com que o clube carioca ficasse estacionado na zona intermediária da tabela, ocupando o nono lugar com sete pontos, e precisando de uma vitória para não se distanciar dos primeiros colocados. Para isso, entretanto, o time de Jair Ventura terá de superar os desfalques no elenco.

Lesionados, Camilo, Guilherme e Victor Luis estão descartados da partida, assim como Leandrinho e Luis Ricardo, em fase de transição. Por outro lado, o argentino Montillo, totalmente recuperado de problema na coxa direita, é opção para iniciar entre os titulares. Já Gatito Fernández retorna da seleção paraguaia e deve atuar normalmente. Quem também está de volta é o volante Bruno Silva, que cumpriu suspensão.

Jair Ventura falou sobre a situação. "O Camilo segue fora, não está treinando nem no campo. Gatito, se não der nenhum imprevisto, joga normalmente. Montillo não posso cravar se começa jogando, porque o Coritiba está de olho na gente. Mas é uma possibilidade."