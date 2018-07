Botafogo recebe o Cruzeiro buscando se recuperar no jogo 'mais decisivo' do ano

Sem vencer há quatro partidas no Campeonato Brasileiro, o Botafogo tem uma verdadeira decisão neste domingo contra o Cruzeiro, às 17 horas, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, pela 38.ª e última rodada da competição.

+ Mano fecha preparação e confirma Cruzeiro com força máxima para domingo

Apesar do elenco relativamente modesto quando comparado aos principais adversários, o Botafogo surpreendeu e fez uma boa campanha na Copa do Brasil e na Copa Libertadores, consolidando-se como um dos principais times do ano.

O rendimento, contudo, caiu nas últimas rodadas do Brasileirão. E, ocupando a oitava colocação com 52 pontos, o Botafogo precisa vencer neste domingo para se garantir na Libertadores. Para consolidar o bom desempenho do ano, assim, o técnico Jair Ventura espera que o time retome sua força para um duelo "mais decisivo do que nunca".

"Quero todos muito felizes. Agora vai ser o jogo do ano, literalmente", garantiu o treinador. "Esse jogo passa a ser mais decisivo do que nunca, não vamos ter outra chance. Temos que vencer ou vencer. Empate não serve. Vamos muito fortes, muito fortes para conseguir o nosso objetivo".

Os desfalques, contudo, prometem atrapalhar Jair Ventura: Bruno Silva, Gilson, Rodrigo Pimpão e João Paulo estão suspensos e não atuam no duelo decisivo. Já Victor Luis, vetado no último jogo por questões contratuais, e Brenner, recuperado de um problema no ombro, são importantes reforços para o Botafogo.