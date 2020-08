Botafogo recebe o líder Inter e tenta melhorar aproveitamento no Brasileirão

Ainda invicto no Campeonato Brasileiro, o Botafogo só não está mais bem colocado na tabela de classificação em razão do alto número de empates. O time alvinegro quer reverter esse cenário e derrotar o líder Internacional, neste sábado, às 17 horas, no Engenhão, em duelo que abre a sexta rodada.

O Botafogo vem de vitória por 2 a 1 sobre o Paraná que o garantiu na quarta fase da Copa do Brasil. No Brasileirão, não briga pelas primeiras posições no momento porque acumula três empates e venceu apenas uma vez em quatro jogos, o que o deixa com seis pontos, na 11ª posição - tem uma partida por fazer, da primeira rodada, que foi adiada.

O time do técnico Paulo Autuori carece de ajustes, mas tem mostrado organização e equilíbrio. O ponto forte da equipe alvinegra tem sido os contra-ataques, explorando os erros dos adversários, e as bolas paradas, arma utilizada para marcar os últimos três gols - dois após cobranças de escanteio e um de pênalti. A equipe, porém, tem apresentado deficiência na criação das jogadas e baixa eficiência no ataque.

É possível que Autuori mantenha o esquema com três zagueiros, utilizado na vitória em Curitiba e no empate no clássico contra o Flamengo. Assim, Rafael Forster permanece na equipe. O zagueiro, que chegou recentemente vindo do futebol búlgaro, correspondeu nas chances como titular ao lado de Marcelo Benevenuto e Kanu.

Antes reserva, Forster passou a ser o terceiro zagueiro no novo desenho tático, ao lado da dupla de jovens que vieram das categorias de base. O defensor, de 30 anos, foi contratado para dar mais experiência no setor depois da saída de Carli, e não decepcionou até aqui.

Chama a atenção que ele sequer cometeu uma falta nos quatro jogos em que atuou - em dois veio do banco de reservas e, em dois, atuou como titular. Agora, deve ter mais uma oportunidade para manter a boa fase, desta vez diante do time que o revelou. Mal nos últimos confrontos, Bruno Nazário pode começar no banco, o que abriria espaço para Matheus Babi ou Rhuan.

Principal reforço do clube no ano, Salomon Kalou apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na última quinta-feira e está apto para estrear. Cabe a Autuori decidir se irá utilizá-lo já neste sábado. O atacante marfinense impressionou pela forma física mesmo há nove meses sem entrar em campo.

Apesar disso, a tendência é de que a sua estreia ainda leve um tempo para acontecer justamente pelo longo período de inatividade - a última vez que Kalou disputou uma partida oficial foi em 30 de novembro, pelo Hertha Berlin, da Alemanha.