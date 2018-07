Para comemorar o aniversário de 15 anos da conquista, o ex-jogador do clube, autor do gol daquele título no confronto com o Santos, estará na sede para dar autógrafos.

O evento será transmitido ao vivo pelo site oficial do clube, entre 10h e 11h. "É uma honra fazer parte dessa festa, o Botafogo está na minha vida para sempre", declarou Túlio.