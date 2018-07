Botafogo reintegra e dá nova chance para o volante Lucas Zen

Após promover o volante Fernandes da base, o Botafogo apresentou no treino desta terça-feira mais um "reforço" vindo do próprio clube. Trata-se do também volante Lucas Zen, que retornou de empréstimo ao Vitória em meio ao Brasileirão do ano passado e acabou afastado do elenco.

O volante, de 23 anos, chegou a ser reintegrado ao grupo do Botafogo nos últimos jogos na Série A. Mas, este ano, mais uma vez ele não fazia parte dos planos do clube. Desde a reapresentação do elenco, no início do mês, Lucas Zen vinha treinando separadamente.

Nesta terça, porém, o técnico René Simões surpreendeu e colocou o volante para treinar com a equipe principal. O jogador, que já vestiu a camisa da seleção brasileira nas categorias de base, ganhará nova chance. Uma das razões é a dificuldade que o clube tem para contratar novos jogadores devido à crise financeira.