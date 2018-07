Botafogo rejeita oferta do Kashima Reysol por Elkeson

O Botafogo rejeitou nesta sexta-feira proposta do Kashima Reysol (JAP) pelo meia Elkeson. O clube japonês queria comprar parte dos direitos do jogador, mas um acordo com o Botafogo estabelece que o atleta só pode ser negociado por valor superior a 6 milhões de euros, o equivalente a R$ 15,86 milhões.

O meia, de 22 anos, se tornou peça fundamental no grupo após a venda dos direitos do atacante argentino Herrera para o Emirates Football Club. Esta semana, com o uruguaio Loco Abreu de fora de treinamentos devido à lesão, Elkeson foi escalado no ataque pelo técnico Oswaldo de Oliveira.

O jovem atleta tem contrato com o Botafogo até maio de 2015. O clube continua esperando a resposta do meia holandês Clarence Seedorf, que se despediu oficialmente do Milan na semana passada e ainda não anunciou sua próxima equipe.