Botafogo renova a concessão do estádio Nilton Santos até 2051

O Botafogo renovou, nesta segunda-feira, a concessão do Engenhão até 2051. O clube chegou um acordo com a Prefeitura do Rio após vários meses de negociação e uma cerimônia está prevista para quarta-feira, às 12h30, no próprio estádio.

O Botafogo, que havia renovado a concessão até 2031 em setembro de 2019, apresentou à prefeitura projetos comerciais a longo prazo no estádio e com isso solicitou um aumento do tempo da mesma.

Em 2020, durante a pandemia, o Nilton Santos deu prejuízo de R$ 7 milhões. O clube pretende usar o estádio para outros eventos, além das partidas de futebol, e para isso até iniciou conversas com a WTorre, mesma empresa que administra o Allianz Parque, estádio do Palmeiras.

A concessão do estádio foi feita em 2007 e deu à Companhia Botafogo, empresa concessionária, o direito a explorar o local por 20 anos. A manutenção, o custo das operações e a segurança do Engenhão são responsabilidades da concessionária.