Botafogo renova acordo com fornecedora de material esportivo

A Puma continuará sendo a fornecedora de material esportivo do Botafogo. Nesta quinta-feira, o clube carioca comunicou que o seu novo presidente, Carlos Eduardo Pereira, assinou a renovação do contrato com a marca alemã de artigos esportivos, que seguiu para São Paulo, onde a empresa também vai assiná-lo.

A nota oficial divulgada pelo Botafogo não indica o prazo do novo contrato nem os valores que o clube receberá. Esses detalhes, de acordo com a equipe, só poderão ser tornados públicos após o conselho deliberativo da equipe carioca aprovar a renovação do contrato.

A Puma é a fornecedora de material esportivo do Botafogo desde 2012 e tinha a prioridade para acertar a renovação do contrato, o que acabou sendo selado e oficializado nesta quinta-feira. Assim, com uniformes fornecidos pela empresa alemã, o Botafogo vai estrear no Campeonato Carioca em 31 de janeiro, quando enfrentará o Boavista, em casa, no Engenhão.