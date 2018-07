Botafogo renova com patrocinador até o fim do ano

"É com muita satisfação que o Botafogo renova o patrocínio com a Herbalife, ampliando significativamente as propriedades no uniforme e as receitas para o clube. Para nós, a continuidade do patrocínio é reflexo da parceria construída ao longo dos últimos três anos e do bom trabalho realizado pela diretoria do clube ao buscar a associação com uma marca sólida internacionalmente", disse o diretor executivo do clube, Sergio Landau.

Este será o terceiro ano da parceria entre Botafogo e Herbalife, que não é o patrocinador master do clube - os espaços no peito e nos ombros da camisa são ocupados pela Guaraviton. A empresa ainda tem sua marca exposta em alguns espaços do Engenhão. Os valores desse novo acordo entre as partes não foram divulgados.