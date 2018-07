Botafogo renova com patrocinador e amplia exposição

RIO - A diretoria do Botafogo anunciou nesta terça-feira a renovação do contrato de patrocínio com a Vita 44, empresa do setor de bebidas não-alcoólicas por um ano. A empresa exibe suas marcas no uniforme do clube carioca desde 2011 e agora e agora vai aumentar a exposição.

"É com grande satisfação que anunciamos pelo quarto ano seguido nosso contrato com nosso parceiro e amigo Neville Proa, da Viton 44, com as marcas Guaraviton e Guaravita. O Botafogo está muito feliz com essa parceria, que é muito forte, hoje de amizade e carinho. Parabenizo ao Ayrton Mandarino (diretor comercial do Botafogo), que vem conduzindo a relação, e agradeço ao Neville Proa (presidente da empresa) pela confiança", afirmou Sergio Landau, diretor executivo do Botafogo.

O Botafogo explicou que nesta temporada a marca da bebida Guaraviton será exposta no peito, no ombro, nas costas e no calção. Já a marca da Guaravita aparecerá no calção e também na parte de trás da camisa de jogo do Botafogo, como detalhou Ayrton Mandarino, diretor comercial do clube.

"É importante frisar que, mais do que simplesmente renovação de patrocínio, há uma ampliação de participação das marcas. Renovamos Guaraviton em todas as propriedades e ampliamos Guaravita, que estavas nas costas da camisa, para calções de treinos e jogos, e para comissão técnica, inclusive o treinador. É uma marca que nos provém com recursos e nos traz grande sorte. Entrou no remo ano passado, quando o Botafogo foi campeão de terra e mar. É uma grande honra comunicar que estamos renovando com a Guaraviton e ampliando com Guaravita", destacou.