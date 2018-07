Botafogo renova com patrocinador e terá marca de lubrificante pelo 3.º ano

Pelo acordo, as marcas também estarão nos coletes e camisas de treino e nas camisas de viagem da equipe profissional, mantendo uma parceria que existe há dois anos. O anúncio, feito nesta segunda-feira no Engenhão, contou com a presença do diretor executivo, Sergio Landau, e do diretor comercial do Botafogo, Ayrton Mandarino, e do diretor da Chevron Brasil Lubrificantes Antonio Ennes.

"Com muito orgulho, o Botafogo renova o patrocínio com a Havoline e Texaco. Para nós, a continuidade do patrocínio é reflexo da parceria construída ao longo dos últimos dois anos e do bom trabalho realizado pela diretoria do clube, ao buscar a associação com marcas sólidas no mercado brasileiro", afirmou o diretor executivo do Botafogo.