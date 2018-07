Botafogo renova contrato com goleiro Jefferson

"Cheguei no ano passado, havia uma certa desconfiança, mas hoje posso fazer um novo contrato, bom para ambas as partes. Não pedi nada além do que o clube podia oferecer, até porque não estou aqui por dinheiro, mas por identificação", disse Jefferson, feliz pela renovação.

Jefferson espera construir uma história marcante no Botafogo. "Se for para ficar marcado no clube, será pelo carinho, pelo trabalho e pelos títulos. Por exemplo, sempre que falam do Wagner [que é o atual preparador de goleiros no Botafogo], se lembram do título brasileiro de 1995. Esse é o exemplo para se seguir. Vamos comemorar a renovação, mas a fome de títulos e a sede de vencer vão continuar", completou o titular do gol botafoguense.