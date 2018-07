Botafogo renova contrato de Joel Santana por um ano

O técnico Joel Santana vai seguir no Botafogo em 2011. Nesta quarta-feira, o treinador se reuniu com a diretoria do clube carioca e encerrou qualquer especulação sobre a possibilidade de sair do clube após não conseguir uma vaga na próxima Libertadores e acertou a renovação do seu contrato por um ano. André Silva, vice-presidente de Futebol do Botafogo, anunciou o acordo.

"Estou aqui para anunciar o começo do ano de 2011, como não poderia deixar de ser, pelo comandante. Sabemos que é extremamente necessário ter um bom comando. O ano de 2010 foi extremamente proveitoso, o Botafogo foi campeão de forma inédita, dois títulos diretos, e teve uma participação muito boa no Brasileiro, não melhor pelos problemas de contusão. Para lutar por um ano melhor, a permanência do Joel era imprescindível", disse.

Joel Santana assumiu o comando do Botafogo durante a disputa do Campeonato Carioca, no final de janeiro, e levou o time a conquista do título estadual. No Campeonato Brasileiro, a equipe não conseguiu a classificação para a Libertadores, mas fez boa campanha e terminou o torneio em sexto lugar. No total, ele dirigiu a equipe em 62 jogos, com 32 vitórias, 20 empates e apenas dez derrotas.

"O Botafogo já tinha se manifestado há bastante tempo que gostaria da minha permanência. Nunca neguei, não com palavras, mas com atos, o interesse de ficar no Botafogo. Com o clube, com sua direção, funcionários e até mesmo imprensa, jamais tivemos divergências. Teve uma coisa muito importante: na semana passada, várias senhoras estiveram no clube e abriram uma faixa pedindo minha permanência. Nos últimos dias, botafoguenses de todo país me ligaram. Vinha viajando muito, mas o Botafogo aceitou minhas manias. Fui um ano muito proveitoso, um dos melhores que passei. Não é só vencer o campeonato, é a convivência diária, desde o porteiro até o presidente", afirmou.