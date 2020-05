Botafogo renova contrato de Marcelo Benevenuto por mais três anos

O zagueiro Marcelo Benevenuto, de 24 anos, renovou seu contrato com o Botafogo até 2023. O anúncio foi feito, nesta terça-feira, em comunicado oficial do clube carioca em suas redes sociais.

"Estou muito feliz e motivado com essa renovação por mais três anos. Quero retribuir dentro de campo. Espero que essa pandemia passe logo para voltarmos a dar alegrias à torcida. Aqui é Fogão!", disse o jogador, um dos principais destaques do time botafoguense.

Titular em dez dos 12 jogos do Botafogo em 2020, Marcelo Benevenuto tinha contrato até o fim do ano. "É um atleta que chegou ao clube em setembro de 2015, capitão do time campeão brasileiro Sub-20 em 2016 e que jogo após jogo no profissional conquista cada vez mais a nossa torcida pelo empenho, seriedade, comprometimento e dedicação", afirmou Manoel Renha, membro do comitê de futebol.

Além de Marcelo, o zagueiro Kanu e o volante Caio Alexandre também tiveram recentemente seus contratos estendidos. Dos titulares, outros quatro têm contratos curtos: Fernando, Guilherme Santos, Honda e Bruno Nazário.