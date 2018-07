Botafogo renova contrato de patrocínio até fim de 2010

A diretoria do Botafogo anunciou oficialmente nesta terça-feira a prorrogação do contrato de patrocínio com a Hypermarcas até o final de 2010. A empresa continuará expondo as marcas das empresas Neo Química Genéricos e da Bozzano, em uma parceria iniciada durante a disputa do Campeonato Carioca.

"Como presidente, digo que nossa relação começou como um namoro na Taça Guanabara, já com êxito. Virou noivado quando mantivemos o vínculo na Taça Rio. A parceria foi vitoriosa com o título. O namoro foi bom, o noivado melhor ainda e virou casamento. É até o fim do ano, mas espero que dure bastante e venham outras conquistas", afirmou Mauricio Assumpção, presidente do Botafogo.

Presente ao anúncio, o atacante Herrera revelou que a diretoria se reuniu com os jogadores para explicar a importância da equipe ter um patrocinador. "Sabemos que é muito importante um patrocínio para um grande clube. Tivemos uma conversa no início do ano na qual o Botafogo nos mostrou o quão importante é exibir o patrocinador, como em gols ou em comemorações pós-jogo. Esses são os momentos que ficam registrados", afirmou o atacante.