Botafogo renova o contrato de Gatito Fernández por mais uma temporada

O goleiro Gatito Fernández renovou contrato com o Botafogo, nesta quarta-feira, por mais uma temporada. O anúncio foi feito pelo próprio clube carioca em suas redes sociais.

Por causa de um edema ósseo, o arqueiro paraguaio, de 33 anos, não atua pelo Botafogo desde setembro de 2020, após o time eliminar o rival Vasco na Copa do Brasil. Na época, o atleta foi convocado pela seleção de seu país para a disputa as Eliminatórias da Copa do Mundo. Gatito atuou diante do Peru e a lesão ficou ainda mais grave.

Em maio, o goleiro foi submetido a uma cirurgia e até foi relacionado para o último jogo do Botafogo na Série B do Brasileiro, diante do Guarani, mas não atuou na partida.

Além de Gatito, o Botafogo conta também para a meta com Diego Loureiro, Douglas Borges e Igor Gabriel. Renan, que atuou na última temporada pelo Ludogorets, da Bulgária, e está sem clube, despertou interesse pelo clube carioca, mas a negociação não foi adiante.