Botafogo renova por um ano com fornecedora de material esportivo O Botafogo anunciou nesta terça-feira a renovação contratual com sua atual fornecedora de material esportivo. Assim, a Puma, marca alemã, vai continuar no uniforme alvinegro até depois do Campeonato Carioca de 2016. As duas partes não revelaram maiores detalhes do acordo.