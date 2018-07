Botafogo repete a escalação de goleada no Rio contra o Goiás

RIO - A grande vitória sobre o Criciúma, por 6 a 0, no último sábado, deu mais confiança ao Botafogo. Assim, o técnico Vagner Mancini resolveu manter a mesma escalação para enfrentar o Goiás, nesta quarta-feira, a partir das 22 horas, no Estádio Mario Helênio, em Juiz de Fora (MG), em jogo antecipado da quinta rodada do Brasileirão.

Apesar do último resultado, que deixou o Botafogo com quatro pontos, o lateral-esquerdo Junior Cesar acredita que o time deve manter os pés no chão. "Não tem que ter empolgação. Fizemos um bom jogo contra o Criciúma, mas já temos outro desafio contra o Goiás, em que a responsabilidade é toda nossa. A goleada foi importante, mas o nosso objetIvo é honrar a camisa do Botafogo da melhor forma possível", disse o jogador.

O Botafogo tinha a expectativa de ter o recém-contratado meia Carlos Alberto disponível para a partida desta quarta-feira. No entanto, seu ex-clube, justamente o Goiás, não enviou a documentação que permitiria regularizar a inscrição do jogador. Sem condições legais de jogo, ele segue, portanto, apenas treinando.

Já o meia uruguaio Lodeiro, que está na pré-lista da seleção do Uruguai para a Copa do Mundo, segue se recuperando de uma contusão e vai desfalcar a equipe carioca mais uma vez. Assim, o meio-de-campo deve ser mantido com Gabriel, Bolatti, Jorge Wagner e Daniel.