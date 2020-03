Botafogo repudia ato de homem que gravou vídeo com teor sexual de torcedora

O Botafogo se pronunciou nas redes sociais nesta quarta-feira para repudiar o ato de um homem que na noite de terça-feira gravou um vídeo com teor sexual de uma torcedora no estádio do Engenhão. Durante a partida contra o Paraná, pela Copa do Brasil, um botafoguense usou o celular para gravar imagem de uma mulher, que estava de costas para ele e posicionada na fileira de assentos à frente.

LEIA TAMBÉM > Uefa adia Inter de Milão x Getafe e Sevilla x Roma pelas oitavas da Liga Europa

O ato do torcedor foi filmado por outros botafoguenses presentes ao estádio e divulgado pelas redes sociais. Pelas imagens, o homem aparece sentado e com o celular nas mãos, se posiciona para tentar enquadrar na imagem a torcedora, que está de pé durante a disputa da partida. Em campo, o Botafogo venceu por 1 a 0 e abriu com vitória a disputa por vaga na fase seguinte da Copa do Brasil.

Em nota, o clube criticou a conduta do torcedor. "O Botafogo repudia e lamenta o episódio envolvendo assédio na arquibancada do Estádio Nilton Santos, no jogo com o Paraná, pela Copa do Brasil. O posicionamento do Clube sobre o tema é muito claro: pede respeito às mulheres e jamais vai admitir que isso ocorra dentro de sua casa", diz o texto.

Em outra postagem, o Botafogo prometeu que vai identificar e punir o torcedor que gravou o vídeo da mulher. "Os fatos estão sendo devidamente apurados e as imagens analisadas para serem tomadas atitudes cabíveis", acrescentou. Junto com o posicionamento nas redes sociais, o clube divulgou o vídeo de uma campanha feito para comemorar o Dia Internacional da Mulher.