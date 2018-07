Botafogo repudia injúria racial de torcedor e diz que ato foi isolado

O Botafogo se manifestou nesta quinta-feira sobre o episódio ocorrido na noite de quarta, no Engenhão, quando um torcedor do clube ofendeu racialmente os familiares do atacante Vinicius Junior, durante a partida contra o Flamengo, válida pelas semifinais da Copa do Brasil, repudiando esse comportamento.

De acordo com o Botafogo, a ação do torcedor, que foi detido pela polícia, foi isolada. E além de repudiar esse comportamento, a diretoria garante ter tomado todas as ações consideradas cabíveis para provocar futuras punições contra o botafoguense.

Esse é o vídeo do torcedor do Botafogo fazendo gestos de injúria racial. (Crédito: Divulgação) pic.twitter.com/Rzt3TTJ27v — Venê Casagrande (@venecasagrande) 17 de agosto de 2017

"O Botafogo de Futebol e Regatas vem a público manifestar seu repúdio a todo tipo de racismo, preconceito e violência, seja física ou verbal. Atitudes individuais e isoladas não representam a postura de nossa torcida ou do clube, que agiu com a máxima presteza, apresentando o único autor às autoridades. O clube reitera que tomou todas as medidas cabíveis em auxílio às investigações, tendo certeza que os fatos serão apurados e que ao final do processo a justiça será feita", afirmou o clube em comunicado publicado em seu perfil no Facebook.

Imagens de emissoras de TV registraram o momento em que o botafoguense, que estava no setor leste inferior do Engenhão, grita ofensas e faz gestos com referências racistas apontando para um casal de tios do atacante flamenguista, que estava em um camarote localizado logo acima do setor onde o torcedor estava posicionado. "O Botafogo é alvinegro, branco e preto, e já promoveu diversas campanhas contra o preconceito racial. Racismo jamais!", acrescentou o Botafogo no Twitter.

Em campo, Botafogo e Flamengo empataram por 0 a 0 no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. Na próxima quarta-feira, no Maracanã, quem vencer se garante na decisão, enquanto a igualdade com gols favorece a equipe alvinegra. Novo 0 a 0 levará o clássico para os pênaltis.