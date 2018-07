Botafogo rescinde contrato do meia Diguinho O meia Diguinho, que disputou algumas partidas pelo Botafogo no Campeonato Carioca e depois foi emprestado para o Atlético Goianiense, teve seu contrato rescindido com o alvinegro. A alegação de dirigentes do time carioca era a de que o jogador criava problemas no clube e não rendia o esperado.