Botafogo revela dificuldade para encontrar novo meia

"Temos necessidade realmente de contratar laterais como reposição. Quanto ao meio-de-campo, com a saída do Lúcio [Flávio] nos vemos obrigados a contratar. Mas há uma dificuldade de buscar esse atleta no Brasil, visto que no Campeonato Brasileiro os melhores eram estrangeiros", comentou André Silva, vice-presidente de futebol do Botafogo.

"Não é uma obrigação nossa contratar um estrangeiro. Queremos o melhor, seja brasileiro ou estrangeiro. Se for o caso, só traremos um jogador, pois só podemos colocar três devido à cota estabelecida", completou.