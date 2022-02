Botafogo-SP tenta reconstrução com SAF e conta com arena multiuso para aumentar renda

O Botafogo está no grupo C, o mais acirrado do Campeonato Paulista até aqui, tendo conquistado 11 pontos em sete rodadas, mas ocupando a lanterna. Após a vitória sobre a Ponte Preta por 1 a 0, a equipe recebe o Corinthians, neste sábado, às 18h30, no estádio Santa Cruz. Além do estadual, o time ainda terá pela frente neste ano a Copa do Brasil e a Série C do Campeonato Brasileiro.

Desde que virou empresa em 2018, o clube passou a ser gerido pela Trexx Holding, empresa de investimentos comandada por Adalberto Baptista, e sonha alto. "Enxergo o Botafogo, em um intervalo de cinco anos, brigando para chegar na Série A do Campeonato Brasileiro, poderemos alternar entre a primeira e segunda divisão, mas queremos nos estabelecer no cenário nacional”, conta Baptista.

É dentro do estádio que o gestor do Botafogo vislumbra um aumento das receitas. A direção criou um espaço com capacidade para 15 mil pessoas para receber shows musicais e eventos. A Arena Eurobike conta com 13 camarotes e 34 suítes e tem mais de vinte eventos previstos para 2022, incluindo o show da banda Kiss, que estava agendado para 2020, mas teve de ser remarcado por conta da pandemia.

“Quando chegamos em Ribeirão Preto, montamos um projeto a longo prazo, com melhorias em diversos setores do clube. Com a construção da Arena Eurobike, conseguimos criar um espaço multiuso em nosso estádio, local que pode impulsionar os investimentos no futebol", explica o gestor.

“Uma das nossas metas era reformar parte do estádio e criar um espaço para shows e eventos. Com a chegada da pandemia, nossa programação foi comprometida, mas é um espaço privilegiado na cidade, localização central e fácil acesso”, comenta.

