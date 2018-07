Botafogo se aproxima de Zeballos e libera Fábio Ferreira Enquanto a comissão técnica trata de revezar as equipes que entram em campo na maratona de jogos entre Libertadores e Campeonato Carioca, a diretoria do Botafogo segue negociando jogadores. O clube deve anunciar o atacante Zeballos no início da próxima semana e está prorrogando o empréstimo do zagueiro Fábio Ferreira ao Criciúma.