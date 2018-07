Botafogo se livra do meia Jeferson Paulista, de 23 anos

O ABC acertou a contratação do meia Jeferson Paulista, que estava encostado em General Severiano. O jogador fazia parte do time B do elenco do Botafogo, formado por atletas 'dispensados' pela comissão técnica ou fora dos planos para a Série B do Brasileiro. O técnico Ricardo Gomes abriu mão do meia. Jeferson Paulista vai defender o clube de Natal até o fim da Segundona.

Aos 23 anos, Jeferson Paulista era visto como jogador de potencial no Botafogo, que ocupa a segunda colocação na tabela, atrás do líder Vitória. O meia, no entanto, nunca chegou a ter uma sequência de jogos. Mesmo relacionado para treinar no time principal, nunca chegou a jogar.

No ABC, ele poderá agora se 'vingar' do Botafogo. As duas equipes se enfrentam neste segundo turno na 37ª rodada. Isso se os clubes não combinarem em contrato que ele não poderá enfrentar seu ex-clube, como costuma acontecer nesses empréstimos.