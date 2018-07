Botafogo se prepara para jogar na quinta sem seu líder O Botafogo se prepara para jogar sem seu líder. O holandês Seedorf vai cumprir suspensão na partida desta quinta-feira contra o Friburguense, com local ainda indefinido com a interdição do Engenhão pela prefeitura do Rio de Janeiro. Ao receber o cartão vermelho na vitória sobre o Madureira, o meia vai a julgamento (ainda sem data) e pode perder outros cinco confrontos. Hipótese que os alvinegros não querem nem pensar.