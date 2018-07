Botafogo se reabilita com vitória no Recife e afunda o Sport no Brasileirão

O Botafogo se reabilitou no Campeonato Brasileiro e segue firme na briga por uma vaga na próxima Copa Libertadores. Pela 33.ª rodada, o time carioca visitou o Sport, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, e venceu por 2 a 1, com gols de Bruno Silva e Marcos Vinícius no primeiro tempo. André descontou para os pernambucanos nos últimos minutos da partida.

+ TEMPO REAL - Sport 1 x 2 Botafogo

O Botafogo, com 51 pontos, apaga a derrota de virada por 2 a 1 no clássico contra o Fluminense, no último sábado, e segue com boas chances de terminar o campeonato entre os primeiros colocados. Com a derrota, o Sport fica estacionado nos 36 pontos, ameaçado pelo rebaixamento para a Série B, e já chega ao sexto jogo seguido sem vitória.

O time carioca começou a partida bem mais ligado que o adversário e já abriu boa vantagem no início. Aos 14 minutos, o goleiro Magrão vacilou na saída de bola e foi desarmado por Bruno Silva, que tocou para o gol vazio e abriu o placar.

Apenas quatro minutos mais tarde, Marcos Vinícius ampliou. O meia recebeu na entrada da área e acertou chute rasteiro preciso no canto direito, sem qualquer chance de defesa para Magrão.

O Sport só respondeu no início do segundo tempo. Com uma postura mais ofensiva após o intervalo, o time da casa pressionou em busca do gol, mas parou na defesa da equipe carioca. A atuação irritava a torcida por causa dos muitos erros individuais e provocava vaias e gritos de "time sem vergonha" das arquibancadas. Aos 40 minutos, André ainda descontou pegando a sobra em jogada de Osvaldo. Mas a reação parou por aí.

O Botafogo volta a campo neste sábado, quando recebe o Atlético Paranaense no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, pela 34.ª rodada. No domingo, o Sport visita o Atlético Goianiense no estádio Serra Dourada, em Goiânia.

FICHA TÉCNICA

SPORT 1 x 2 BOTAFOGO

SPORT - Magrão; Samuel Xavier (Thomás), Oswaldo Henríquez, Durval e Sander; Patrick, Wesley (Marquinhos) e Rithely; Osvaldo, Rogério (Lenis) e André. Técnico: Daniel Paulista (interino).

BOTAFOGO - Gatito Fernández; Arnaldo, Joel Carli, Igor Rabello e Victor Luis; Rodrigo Lindoso (Matheus Fernandes), Bruno Silva, Marcos Vinícius e João Paulo (Gilson); Rodrigo Pimpão e Brenner (Guilherme). Técnico: Jair Ventura.

GOLS - Bruno Silva, aos 14, e Marcos Vinícius, aos 18 minutos do primeiro tempo; André, aos 40 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Oswaldo Henríquez e Durval (Sport); Arnaldo, Igor Rabello, Rodrigo Lindoso e João Paulo (Botafogo).

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO).

RENDA - R$ 118.936,00.

PÚBLICO - 24.119 pagantes.

LOCAL - Estádio da Ilha do Retiro, no Recife (PE).