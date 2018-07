Botafogo se reapresenta e poupa jogadores para partida de domingo

RIO - O Botafogo se reapresentou nesta sexta-feira e realizou o primeiro treino para a partida contra o Vitória, neste domingo, em Macaé (RJ). A atividade foi realizada no estádio Eustáquio Marques, na zona oeste do Rio, já que o campo anexo do Engenhão está cedido à Fifa.

A comissão técnica dividiu o treino em duas partes. Na primeira, o elenco trabalhou somente a parte física, enquanto que na parte final o treinador Vagner Mancini comandou um coletivo em campo reduzido.

O meia Carlos Alberto, que saiu de campo mais cedo na partida contra o Grêmio devido a dores na coxa esquerda, não treinou. O jogador é dúvida para este domingo. Já o atacante Emerson também foi poupado, mas não preocupa. O centroavante Ferreyra, com lesão muscular, apenas realizou trabalhos físicos.