Botafogo se reapresenta focado em jogo decisivo contra o Grêmio

Após alguns dias de folga por causa do adiamento da 38.ª e última rodada do Campeonato Brasileiro - ocasionado pelo acidente aéreo que matou 71 pessoas em Medellín, na Colômbia, entre jogadores, comissão técnica e dirigentes da Chapecoense, além de jornalistas e tripulantes -, o elenco do Botafogo voltou aos treinos nesta segunda-feira, na sede de General Severiano, no Rio.

Na sua última semana de trabalho em 2016, os jogadores estão focados no jogo decisivo contra o Grêmio, neste domingo, às 17 horas, na Arena Grêmio, em Porto Alegre. O Botafogo, em sexto lugar com 56 pontos, depende somente de suas próprias forças para alcançar o objetivo de se classificar para a Copa Libertadores.

Em entrevista coletiva, o atacante Rodrigo Pimpão reforçou o foco dos jogadores e afirmou que todos no clube estão encarando o jogo contra a equipe gaúcha como uma final de campeonato. De acordo com o atacante, o elenco tem a oportunidade de fechar com chave de ouro a temporada, além de definir o futuro do clube para 2017. E para alcançar este feito, pediu todo tipo de esforço em campo.

"Essa semana de trabalho é de extrema importância. Há uma expectativa muito grande dos torcedores, é uma decisão, uma final. Encaramos assim. Temos que entrar neste jogo e deixar o máximo. Se não estiver bem tecnicamente, tem que compensar correndo. Vamos em busca dessa vaga, pois vai definir nosso futuro. Temos que focar nesse dever e conquistar a tão almejada vaga na Libertadores para coroar o ano", disse.

Rodrigo Pimpão ficou feliz com a decisão da Conmebol de declarar a Chapecoense como campeã da Copa Sul-Americana. "Bacana. Eles iriam lutar por isso. São merecedores. A gente fica feliz. Que eles possam reestruturar o clube o quanto antes. Estamos à disposição para ajudar no que for preciso", completou o atacante.