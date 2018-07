Botafogo segura a pressão do Bahia, empata e mantém a liderança da Série B

O resultado manteve o time carioca na liderança, agora com 28 pontos, enquanto que o Bahia perdeu o seu lugar no G4, a zona de acesso. O clube nordestino caiu para a sexta posição com 25 pontos, um a menos do que rival Vitória, que abre a zona de acesso.

Empurrado por sua apaixonada torcida, o Bahia começou a partida na pressão. Aos 13 minutos, Souza exigiu grande defesa de Jefferson. Aos 27, o meia chutou a bola na rede pelo lado de fora. Mas o Botafogo respondeu de forma precisa. Aos 28, Luís Ricardo fez boa jogada e rolou para trás. O garoto Luiz Henrique encheu o pé e abriu o marcador para os cariocas.

O Bahia voltou mordido para a segunda etapa e empatou aos 7 minutos. Adriano cruzou na medida e Kieza cabeceou para o fundo das redes. O gol fez subir a pressão tricolor. O Bahia seguiu em cima, mas foi parado em todas as oportunidades pelo paredão Jefferson.

A 15.ª rodada será toda disputada na próxima terça-feira. O Bahia fará o duelo nordestino contra o Santa Cruz, no Recife, às 19h30. Já o Botafogo receberá o Criciúma no estádio do Engenhão, no Rio, às 21h50.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 1 x 1 BOTAFOGO

BAHIA - Douglas Pires; Adriano Apodi, Robson, Jaílton e Ávine (Marlon); Yuri, Souza e Tiago Real; Maxi Biancucchi (João Paulo), Kieza e Alexandro (Eduardo). Técnico: Sérgio Soares.

BOTAFOGO - Jefferson; Luís Ricardo, Renan Fonseca, Diego Giaretta e Jean; Dierson, Willian Arão, Fernandes (Rodrigo Lindoso) e Octávio (Lulinha); Gegê (Daniel Carvalho) e Luís Henrique. Técnico: Jair Ventura (interino).

GOLS - Luís Henrique, aos 28 minutos do primeiro tempo; Kieza, aos 7 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Robson, Maxi Biancucchi e Souza (Bahia); Renan Fonseca, Diego Giaretta e Lulinha (Botafogo).

ÁRBITRO - Wagner Reway (MT).

RENDA - R$ 825.145,00.

PÚBLICO - 28.867 pagantes.

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).