Ricardo Gomes estreia e vê o Botafogo ficar no empate com Luverdense

A estreia do técnico Ricardo Gomes não foi nada animadora para o Botafogo. Mesmo com boa presença de público no Engenhão, no Rio de Janeiro, o time acabou empatando por 0 a 0 com o Luverdense, na 16.ª rodada e só não perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B graças a outros resultados dos concorrentes.

Agora, o clube carioca tem 30 pontos, dois a mais que os seus perseguidores do G4 - a zona de acesso para a Série A. Já o Luverdense está na beira da zona de rebaixamento, em 16.º lugar, com 17 pontos, mas levou para casa um resultado importante contra o líder.

A festa bonita que a torcida botafoguense fez na estreia de Ricardo Gomes, que substitui Renê Simões, parece ter animado o time dentro de campo. Afinal, logo com cinco minutos, a equipe já criou a primeira boa oportunidade de gol. Sassá tocou para Diego Jardel, que arriscou um chute forte de fora da área, mas a bola foi por cima do travessão.

Depois disso, porém, o time carioca só voltou a criar boa oportunidade aos 25 minutos. Diego Jardel cruzou com capricho para Luiz Henrique na segunda trave. O atacante fez o desvio de pé direito, mas pegou mal na bola e perdeu a chance.

O estreante Neílton entrou no segundo tempo e mostrou que pode dar mais qualidade ao time do Botafogo. Aos 16 minutos, ele recebeu passe de Luiz Henrique e chutou cruzado. A bola passou "tirando tinta" da trave esquerda.

Sem conseguir encontrar o gol, o Botafogo se abriu, com a entrada de dois meias nos lugares de dois volantes, mas ainda assim não conseguiu criar boas oportunidades e acabou amargando o empate em casa.

O Botafogo volta a campo apenas no próximo sábado, às 16h30, contra o Santa Cruz, no Arruda, no Recife. Já o Luverdense jogará na sexta-feira, às 20h30, contra o Paysandu, no Estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT). As partidas serão válidas pela 17.ª rodada da Série B.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 0 X 0 LUVERDENSE

BOTAFOGO - Jefferson; Diego, Diego Giarreta, Renan Fonseca e Thiago Carleto; Dierson, Willian Arão, Diego Jardel (Lulinha) e Octávio (Daniel Carvalho); Sassá (Neílton) e Luiz Henrique. Técnico: Ricardo Gomes.

LUVERDENSE - Edson; Osman, Everton, Luiz Otávio e Paulinho; Ricardo, Muralha (Rafael Tavares), Adriano da Matta e Diego Rosa; Tozin (Lucas Fernandes) e Alípio (Luiz Eduardo). Técnico: Júnior Rocha.

ÁRBITRO - Luis Teixeira Rocha (RS)

CARTÕES AMARELOS - Alípio e Muralha (Luverdense).

RENDA - R$ 215.590,00.

PÚBLICO - 11.413 presentes.

LOCAL - Estádio Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).