Botafogo sofre com oscilação, mas arranca empate do Juventude no Sul com gols de estreantes

O Botafogo continua instável e completou quatro jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro ao empatar com o Juventude em 2 a 2, neste domingo, em Caxias do Sul. Apesar das falhas, o time carioca foi valente e conseguiu o empate com gols dos estreantes Júnior Santos e Gabriel Pires.

O resultado, porém, foi ruim para os dois times. O Botafogo está com 27 pontos. O Juventude interrompeu a serie de três derrotas, mas continua na lanterna com apenas 17 pontos e demonstrando não ter forças para evitar o rebaixamento.

Pelo Brasileiro, o Botafogo faz o clássico com o Flamengo no próximo domingo, no Engenhão. Já o Juventude encara o Internacional, na segunda-feira, em Porto Alegre.

O Juventude saiu na frente logo aos oito minutos quando Bruno Nazário desceu pelo lado direito, passou por Marçal e cruzou na área. Pitta ganhou a disputa com Adryelson e chute forte: 1 a 0.

Este gol desestabilizou o Botafogo, que errava passes, tinha falhas na marcação e sofria com os contra-ataques.

O Botafogo voltou diferente no segundo tempo, mais adiantado e com mais velocidade. A pressão deu certo e o empate saiu aos 15 minutos com o estreante Júnior Santos batendo de primeira após cruzamento de Jeffinho. Além disso, contou com um leve desvio na defesa.

O Juventude voltou a comandar o placar aos 19 minutos. Pitta tabelou com Felipe Pires e mesmo sem ângulo bateu cruzado com a perna esquerda: 2 a 1.

Mas o Botafogo seguiu no ataque e apareceu dentro da área, de novo, com Jeffinho. Ele fez o passe lateral para Gabriel Pires, que tinha acabado de entrar, arrematar de primeira fechar a partida em 2 a 2.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 2 X 2 BOTAFOGO

JUVENTUDE - Pegorari; Rodrigo Soares, Paulo Miranda, Nogueira e Moraes; Élton (Capixaba), Anderson Leite (Marlon e Jean), Chico e Bruno Nazário (Vitor Gabriel); Felipe Pires (Óscar Ruiz) e Pitta. Técnico: Umberto Louzer.

BOTAFOGO - Gatito Fernández; Saravia (Rafael), Victor Cuesta, Adryelson e Marçal; Tchê Tchê (Danilo Barbosa), Eduardo (Gabriel Pires) e Lucas Fernandes; Victor Sá (Luis Henrique), Júnior Santos (Vinícius Lopes) e Jeffinho. Técnico: Luis Castro.

GOLS - Pitta, aos oito minutos do primeiro tempo. Júnior Santos, aos 15, Pitta, aos 19 e Gabriel Pires, aos 26 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP)

CARTÕES AMARELOS - Bruno Nazário e Capixaba(Juventude). Adryelson e Victor Cuesta (Botafogo).

RENDA - R$ 31.900,00

PÚBLICO - 3.090 pagantes

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)