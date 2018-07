Botafogo sofre com seguidas suspensões no Brasileirão

Em situação delicada no Brasileirão, o Botafogo precisa de pelo menos quatro vitórias nas últimas cinco rodadas para garantir sua permanência na elite. Além da tarefa inglória que tem pela frente, o técnico Vagner Mancini ainda tem enfrentado dificuldades com o aspecto emocional dos jogadores, já que o número de suspensões só aumenta no elenco botafoguense.

Na derrota para o Atlético-PR, no último sábado, em Volta Redonda (RJ), o lateral-esquerdo Junior Cesar se transformou no oitavo jogador do time a ser expulso na competição. O Botafogo é a equipe que mais recebeu cartões vermelhos no Brasileirão - são nove no total, já que o volante Airton foi advertido em duas oportunidades.

Assim, Junior Cesar é desfalque certo no clássico do próximo sábado com o Fluminense. E a lista de suspensos do Botafogo pode aumentar, já que o volante Airton e o atacante Jobson serão julgados na quinta-feira pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Airton pode ter aumentada a pena de dois jogos - já cumprida - que recebeu pelo pisão em Alexandre Pato, durante partida contra o São Paulo, ainda pela 20ª rodada do Brasileirão. E Jobson tenta escapar de punição pesada por ter se negado a realizar exame antidoping ainda na época em que defendia o Al-Ittihad, da Arábia Saudita.