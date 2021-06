Botafogo sofre gol no fim e só empata com o Londrina fora de casa

Após ficar duas vezes na frente do placar, o Botafogo só empatou com o Londrina na noite desta quinta-feira, por 2 a 2, no estádio do Café, em Londrina, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Apesar do resultado, o time segue sem perder na competição.

Em quatro jogos, o Botafogo acumula duas vitórias e dois empates, campanha que deixa o time na terceira colocação com oito pontos ganhos. Já o Londrina vive situação contrária, pois segue sem vencer no campeonato. O time paranaense é o 16º colocado com três pontos.

O resultado desta quarta-feira também mantém um tabu de 44 anos do Botafogo em confrontos contra o Londrina. Neste período o time carioca não conseguiu vencer o adversário em campeonatos profissionais.

O primeiro tempo foi muito fraco tecnicamente, com Londrina e Botafogo tendo inúmeras dificuldades para criar oportunidades de gol. Tanto é que o único gol do primeiro tempo saiu em jogada de bola parada. Aos oito, Chay cobrou falta e Rafael Navarro desviou de cabeça para os cariocas.

Atrás no placar, o time paranaense até passou a ficar mais com a bola, mas demorou a finalizar ao gol de Douglas Borges. E quando isso aconteceu foi sem perigo. Num dos lances, aos 40, Marcelo Freitas dominou na entrada da área e chutou, mas muito fraco e sem trabalho ao goleiro.

No segundo tempo a partida ficou muito mais atrativa. Logo aos oito minutos o Londrina empatou após cobrança de escanteio de Ricardo Luz, que encontrou o volante Tárik (entrou no intervalo), sozinho, para cabecear para as redes de Douglas Borges.

A igualdade deixou o jogo mais aberto, com Londrina e Botafogo procurando o ataque. Melhor para o time carioca, que voltou a ficar na frente do placar aos 26 minutos, quando Marco Antônio deu bom passe para Luís Oyama, que finalizou forte na entrada da área.

Com 2 a 1 no placar, o Botafogo se fechou na defesa e acabou sendo castigado aos 42 minutos, quando Andenílson chutou, Douglas Borges deu rebote e Júnior Pirambu fez o segundo gol do Londrina, dando números finais ao confronto.

O Londrina volta a campo no domingo para enfrentar o CSA, às 20h30, no Rei Pelé, em Maceió. Enquanto o Botafogo, também no domingo, mas às 16 horas, visitará o Náutico no estádio dos Aflitos, em Recife.

FICHA TÉCNICA

LONDRINA 2 X 2 BOTAFOGO

LONDRINA - Dalton; Ricardo Luz (Talison), Marcondes, Augusto e Luiz Henrique; Jean Henrique, Marcelo Freitas (Tárik) e Mossoró (Adenílson); Douglas Santos, Salatiel (Júnior Pirambu) e Alisson Safira (Caprini). Técnico: Roberto Fernandes.

BOTAFOGO - Douglas Borges; Warley, Kanu, Gilvan e Paulo Victor; Luís Oyama (Ricardinho), Pedro Castro e Marco Antônio (Barreto); Ronald (Daniel Borges), Rafael Navarro (Rafael Moura) e Chay (Diego Gonçalves). Técnico: Marcelo Chamusca.

GOLS - Rafael Navarro, aos oito minutos do primeiro tempo. Tárik, aos oito; Luís Oyama, aos 26; e Júnior Pirambu, aos 42 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Salim Fende Chavez (SP).

CARTÕES AMARELOS - Marcondes, Jean Henrique, Marcelo Freitas e Alisson Safira (Londrina); Luís Oyama (Botafogo).

LOCAL - Estádio do Café, em Londrina (PR).