Botafogo solicita menos jogos no Engenhão em 2012 Para evitar o que se viu no ano passado, com o gramado do Engenhão duramente castigado pelo excesso de jogos, o Botafogo solicitou à federação carioca e à CBF a diminuição no número de partidas por semana a ser realizadas no estádio. A intenção é manter o gramado em boas condições durante toda a temporada. Ano passado, diversos jogadores e técnicos reclamaram das condições do campo alvinegro.