Botafogo-SP apresenta Márcio Fernandes e espera iniciar reação

Mas Fernandes acha que o momento é de renovar a motivação no clube. "É levantar a autoestima de alguns jogadores, porque eles são de qualidade e têm que render mais", completou.

O técnico viu o jogo do último domingo, em que o time empatou sem gols com o Rio Claro, mesmo atuando com um jogador a menos, devido a expulsão do atacante Serginho, aos 25 minutos do primeiro tempo. Toninho Cajuru atuou como técnico interino.

Márcio Fernandes mostrou otimismo em suas palavras, lembrando que foi no Botafogo que iniciou a carreira como jogador profissional. "Estou de volta para casa", comentou. Mas agora com o desafio de tirar o time da zona do rebaixamento, com sete pontos, em 16.º lugar na classificação geral.