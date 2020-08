Botafogo-SP bate o Confiança e conquista primeira vitória na Série B

O Botafogo-SP conquistou a primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Após estreia com derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro, o time de Ribeirão Preto recebeu o Confiança no estádio Santa Cruz, nesta terça-feira, e venceu por 2 a 0 pela segunda rodada da competição.

O nome do jogo foi o atacante Ronald, que marcou os dois gols botafoguenses. Com o resultado, o time paulista conquista seus primeiros três pontos. O Confiança, por sua vez, segue em busca da primeira vitória. A equipe sergipana tem apenas um ponto em duas rodadas, já que estreou com empate por 2 a 2 com o Paraná em jogo com reação incrível no final após sair perdendo por 2 a 0.

O time da casa começou a partida com tudo e já abriu o placar logo aos seis minutos. Ronald avançou pela direita e bateu cruzado, o goleiro Rafael Santos chegou a espalmar a bola, mas não conseguiu evitar que ela morresse no fundo do gol. A pressão paulista continuou e dez minutos mais tarde Victor Bolt chegou a balançar as redes, mas a jogada foi anulada por posição de impedimento.

Ainda na primeira etapa, Ronald teve mais uma grande chance. Após o chute, a bola desviou na defesa e já ia passando por cima de Rafael Santos, mas o zagueiro Luan conseguiu cortar em cima da linha.

No segundo tempo, o Botafogo matou o jogo novamente em jogada de Ronald aos 21 minutos. Dessa vez ele aproveitou saída de jogo errada do Confiança, arrancou e tocou por cobertura na saída do goleiro para marcar o segundo. Um belo gol.

O Confiança tentava responder em contragolpes ou em tiros de longa distância, mas não conseguiu superar a defesa adversária. O time visitante mostrou disposição até o final, mas faltou criatividade no meio de campo para buscar o resultado.

O Confiança já volta a campo na próxima sexta-feira, quando enfrenta o Sergipe, pelo quadrangular do Campeonato Sergipano, mas folga no final de semana pela Série B. O Botafogo joga no sábado, novamente em Ribeirão Preto, contra o Guarani, pela terceira rodada da Série B.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO-SP 2 X 0 CONFIANÇA

BOTAFOGO-SP: Darley; Valdemir, Robson, Jordan e Guilherme Romão; Ferreira (Elicarlos), Victor Bolt e Matheus Anjos (Gabriel Calabres); Ronald (Jeferson), Wellington Tanque e Rafinha (Luketa). Técnico: Claudinei Oliveira.

CONFIANÇA: Rafael Santos; Marcelinho, Luan, Matheus Mancini e Dudu (Djalma Silva); Amaral (Iago), Jeferson Lima, Danilo Pires (Everton) e Ítalo (Ari Moura); Reis e Mikael (Renan Gorne). Técnico: Matheus Costa.

GOLS - Ronald, aos 6 minutos do primeiro tempo e aos 21 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Charly Wendy Straub Derreti (SC).

CARTÕES AMARELOS - Jordan, Guilherme Romão, Ronald e Wellington Tanque (Botafogo-SP); Luan, Dudu, Amaral e Danilo Pires (Confiança).

LOCAL - Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).