Botafogo-SP bate Oeste fora de casa e mantém vivo sonho do acesso

O Botafogo-SP bateu o Oeste por 2 a 0, na Arena Barueri, nesta terça-feira, pela 33.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e mantéve viva a esperança de subir para a primeira divisão nacional.

A vitória levou o time de Ribeirão Preto aos 47 pontos, seis a menos do que o Coritiba, que já jogou na rodada e ocupa a quarta colocação. O Oeste, com 39 pontos, segue preocupado com o risco de rebaixamento e ainda precisa de mais cinco pontos para eliminar completamente qualquer chance de cair.

O primeiro tempo foi de pressão do Botafogo, que tinha mais posse de bola e chegava com frequência ao gol adversário exigindo muitas defesas de Luis Carlos, nos primeiros instantes, e de Matheus Cavichioli, que entrou em seu lugar aos 15 minutos.

No entanto, o Oeste também era perigoso quando escapava em contra-ataques. Com o gramado encharcado pela chuva, os chutes de longa distância se tornaram uma arma poderosa e Matheus Oliveira quase abriu o placar dessa maneira para o time da casa, mas acertou o travessão.

Na segunda etapa, o Botafogo abriu o placar justamente em um chute de fora da área. Aos 16 minutos, Nadson arriscou e estufou as redes defendidas por Matheus Cavichioli.

Mesmo em vantagem, o Botafogo seguiu agressivo e ainda balançou as redes novamente aos 39 minutos. Após bate-rebate dentro da área, Bruno Moraes completou para o gol, mas a jogada foi anulada por impedimento do atacante.

Já no último minuto de jogo, com o Oeste completamente lançado ao ataque, Júlio César aproveitou contragolpe e cruzou na cabeça de Bruno José, que completou para o fundo do gol e definiu a vitória.

O Botafogo volta a campo na próxima sexta-feira, quando receberá o líder Bragantino no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela 34.ª rodada da Série B. No sábado, o Oeste vai ao estádio Bento Freitas enfrentar o Brasil de Pelotas.

FICHA TÉCNICA

OESTE 0 X 2 BOTAFOGO-SP

OESTE - Luis Carlos (Matheus Cavichioli); Felipe Gregório, Cléber Reis, Caetano e Salomão (Bruno Gonçalves); Matheus Jussa, Thiaguinho, Elvis e Matheus Oliveira; Roberto (Mazinho) e Fábio. Técnico: Renan Freitas.

BOTAFOGO-SP - Darley; Lucas Mendes, Luiz Otávio, Didi e Pará; Pablo (Willian Oliveira), Nadson (Bruno José) e Marlon Freitas; Murilo Henrique, Felipe Saraiva (Júlio César) e Bruno Moraes. Técnico: Hemerson Maria.

GOLS - Nadson, aos 17, e Bruno José, aos 49 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN).

CARTÕES AMARELOS - Felipe Gregório, Cléber Reis, Thiaguinho e Matheus Oliveira (Oeste); Darley e Luiz Otávio (Botafogo-SP).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Arena Barueri, em Barueri (SP).