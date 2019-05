Botafogo-SP bate São Bento em Sorocaba e amplia início perfeito na Série B

O Botafogo-SP está imbatível no começo da Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe de Ribeirão Preto visitou o São Bento, nesta quinta-feira, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, na partida que abriu a terceira rodada, e venceu por 1 a 0, seguindo com 100% de aproveitamento na competição.

Com o resultado, o Botafogo se isola na ponta da tabela como único time com nove pontos, mas ainda pode ser alcançado por Londrina e Cuiabá, que têm seis e ainda jogam na rodada.

O São Bento, com um ponto, segue em busca da primeira vitória na competição. Nos dois primeiros jogos, o time dirigido por Doriva perdeu para o Atlético-GO por 3 a 1, e empatou com o Figueirense por 2 a 2.

O jogo começou em ritmo lento, com as duas equipes fechadas e se arriscando pouco. Com isso, as chances de gol também foram escassas e só apareceram nos minutos finais da primeira etapa.

Aos 41 minutos, o Botafogo assustou em jogada de Erick, que cortou um marcador dentro da área, mas finalizou por cima do gol. A resposta do São Bento, quatro minutos mais tarde, foi com o experiente Alecsandro, que recebeu pela direita e finalizou com força, mas sem a direção do gol defendido por Darley.

No segundo tempo, o São Bento adotou postura mais ofensiva, foi para cima do adversário e quase abriu o placar aos 30 minutos, quando Paulinho exigiu boa defesa de Darley e, no rebote, Rapahel Martinho bateu, mas o zagueiro Luiz Otávio cortou em cima da linha.

Apenas três minutos mais tarde, o Botafogo aproveitou o espaço deixado pelo time da casa e respondeu em contra-ataque. Henan, que tinha acabado de entrar no lugar de Rafael Costa, recebeu de frente para o gol e só teve o trabalho de deslocar o goleiro Henal para tocar para o fundo do gol.

O São Bento buscou o empate nos minutos finais, mas não conseguiu mais assustar o goleiro Darley e acabou sofrendo sua segunda derrota em três jogos na competição.

Os dois times voltam a campo apenas em 18 de maio, pela quarta rodada da Série B. O Botafogo recebe o Vila Nova, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, enquanto o São Bento vai ao Barradão, em Salvador, para enfrentar o Vitória.

FICHA TÉCNICA

SÃO BENTO 0 X 1 BOTAFOGO-SP

SÃO BENTO - Henal; Bruno Moura (Joãozinho), Wesley, Elton e Mansur; Feijão (Cafu), Pablo e Paulinho; Régis, Minho (Raphael Martinho) e Alecsandro. Técnico: Doriva.

BOTAFOGO-SP - Darley; Lucas, Leandro Amaro, Luiz Otávio e Pará; Jonata Felipe, Marlon Freitas e Nadson; Murilo Henrique (Higor Meritão), Rafael Costa (Henan) e Erick (Bruno José). Técnico: Roberto Cavalo.

GOL - Henan, aos 33 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Dyorgines José Padovani de Andrade (ES).

CARTÕES AMARELOS - Pará e Erick (Botafogo-SP).

RENDA - R$ 18.400,00.

PÚBLICO - 1.762 pessoas.

LOCAL - Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP).