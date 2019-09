Botafogo-SP bate São Bento, encerra jejum de vitórias e cola no G4 da Série B

O Botafogo-SP voltou a vencer após quatro jogos na Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe de Ribeirão Preto recebeu nesta noite de sexta-feira o São Bento, no estádio Santa Cruz, pela 22.ª rodada, e venceu por 1 a 0, com gol do zagueiro Didi no início da partida.

Com a vitória, o time da casa chegou a 32 pontos e volta a se aproximar da briga pelo acesso. O quarto colocado Coritiba tem apenas dois pontos a mais, porém, ainda joga nesta rodada.

Na outra ponta da tabela, o São Bento é o penúltimo colocado, com 20 pontos, um a mais do que o lanterna Guarani. O Vila Nova, primeiro time fora da zona do rebaixamento, já tem 24 pontos.

Não demorou muito para o Botafogo pôr fim à sequência de quatro jogos sem marcar gols, outro jejum que também foi quebrado pela equipe nesta sexta. Logo aos quatro minutos, Lucas Mendes cobrou escanteio da esquerda, a defesa não conseguiu cortar e Didi tocou de cabeça para o fundo das redes.

O São Bento tentou responder ainda na primeira etapa e, na chance mais perigosa, Caio Rangel arriscou da entrada da área, mas a bola passou raspando a trave defendida por Darley.

Mesmo vencendo, o Botafogo ainda era mais perigoso até o intervalo, mas passou a ser pressionado na segunda etapa. Mais ofensivo com as entradas de Cafu e Vinícius Kiss, o São Bento abusou das bolas levantadas para a área em busca do empate.

Apita o árbitro! Vitória do Tricolor! Com gol de Didi de cabeça aos 4 minutos de jogo, o Botafogo bateu o São Bento por 1 a 0 em Ribeirão Preto. A próxima partida do Botafogo é na terça-feira contra o Vila Nova-GO fora de casa. Vai, Fogão ⚪⚫ #OrgulhoDeRibeirão pic.twitter.com/X4XjPtttW7 — Botafogo Futebol S/A (@botafogofsa) September 14, 2019

O time visitante seguiu com mais presença ofensiva até o apito final, mas sem conseguir finalizar em gol. Fechado, o Botafogo controlou a partida sem grandes sustos e voltou a vencer após quatro rodadas.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, pela 23.ª rodada da Série B. O São Bento recebe o Vitória no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, enquanto o Botafogo vai ao Serra Dourada, em Goiânia, enfrentar o Vila Nova.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO-SP 1 X 0 SÃO BENTO

BOTAFOGO-SP - Darley; Lucas Mendes (Lucas Marques), Luiz Otávio, Didi e Pará; Marlon Freitas, Pablo e Murilo Henrique; Diego Gonçalves (Nadson), Júlio César (Dodô) e Henan. Técnico: Hemerson Maria.

SÃO BENTO - Renan Rocha; Marcos Martins, Wesley, Gerson e Guilherme Romão (Mansur); Fábio Bahia, Doriva (Vinícius Kiss) e Rodolfo; Caio Rangel (Cafu), Paulinho Bóia e Zé Roberto. Técnico: Milton Mendes.

GOL - Didi, aos 4 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - André Luiz de Freitas Castro (GO).

CARTÕES AMARELOS - Darley e Pablo (Botafogo-SP); Wesley e Paulinho Bóia (São Bento).

PÚBLICO - 3.501 torcedores.

RENDA - R$ 12.485,00.

LOCAL - Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).