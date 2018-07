Botafogo-SP bate São Caetano de virada e larga na frente por vaga na Série C

A definição da vaga vai acontecer no jogo de volta na sexta-feira, às 19 horas, no estádio Anacleto Campanella, na região do ABC. O empate serve para o Botafogo no segundo jogo. O São Caetano, que fez um gol fora de casa, joga pela vitória por 1 a 0 para chegar às semifinais e garantir o acesso.

O Santa Cruz recebeu um público total de 24.446 torcedores para uma renda de R$ 142.310,00. E a vitória foi um presente de aniversário antecipado à torcida botafoguense, pois o clube comemora nesta segunda-feira 97 anos de fundação.

O JOGO - O jogo começou equilibrado, mas aos poucos o São Caetano mostrou mais técnica e chegou ao seu gol, marcado por Daniel Costa, aos 28 minutos, após um rebote do goleiro Neneca. No segundo tempo, o Botafogo voltou para pressionar desde os primeiros minutos. Perdeu chance valiosa de empatar aos cinco minutos, quando Nunes cobrou pênalti e o goleiro Saulo espalmou com a mão trocada.

O São Caetano podia explorar o contra-ataque, que teve a chance de "matar o jogo" com Neto, que tirou o goleiro Neneca do lance e a bola parecia ir em direção às redes, mas bateu no pé da trave. O castigo veio logo com o empate do time da casa.

Após escanteio, César Gaúcho cabeceou no canto esquerdo, aos 14 minutos. Depois disso, o São Caetano perdeu força e o Botafogo virou o placar pela jogada área, numa cabeçada do zagueiro Caio Ruan, aos 29 minutos.

OUTROS JOGOS - O feriado de 12 de outubro vai ter dois jogos pela Série D. A partir das 16h30, no estádio Alberto Silva, o Albertão, em Teresina, o River-PI vai receber o Lajeadense-RS. Às 19 horas, em Poços de Caldas (MG), no estádio Ronaldo Junqueira, o Ronaldão, a Caldense-MG, vice-campeã mineira, vai receber o Ypiranga-RS.

Esta fase começou sábado, em Ponta Grossa (PR), com a vitória do visitante Remo-PA em cima do Operário, por 1 a 0. Agora o campeão paranaense vai ter de vencer por dois gols de diferença no jogo de volta, no Mangueirão, em Belém (PA), no domingo,

às 19 horas.

Confira os jogos de ida das quartas de final da Série D:

Sábado

Operário-PR 0 x 1 Remo-PA

Domingo

Botafogo-SP 2 x 1 São Caetano

Segunda-feira

16h30

River-PI x Lajeadense-RS

19 horas

Caldense-MG x Ypiranga-RS