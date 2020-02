Botafogo-SP contrata técnico Claudinei Oliveira com a missão de evitar o descenso

Lanterna do Grupo B e também da classificação geral do Campeonato Paulista, com apenas dois pontos em seis jogos, o Botafogo, de Ribeirão Preto (SP), anunciou nesta segunda-feira a contratação do técnico Claudinei Oliveira, que substitui Wagner Lopes, demitido no último domingo.

O profissional de 50 anos está sem clube desde o início de agosto do ano passado, quando deixou o Goiás. Seu contrato com o Botafogo-SP vai até o final do ano e o primeiro objetivo é livrar o time do rebaixamento para a Série A2 paulista.

Apresentado ao elenco nesta segunda-feira, Claudinei Oliveira vai estrear na sexta contra a Inter de Limeira, às 16 horas, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela sétima rodada do Paulistão. "É um momento difícil. Conheço alguns atletas do grupo e acho que se todos estiverem juntos conseguiremos resgatar a equipe", disse o novo treinador tricolor.

Claudinei Oliveira iniciou a sua carreira no Santos em 2013 e depois passou por Paraná, Athletico-PR, Vitória, Avaí, Sport e Chapecoense, além do Goiás.