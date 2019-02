Botafogo-SP define Roberto Cavalo como substituto do treinador Léo Condé

Após as negativas de Argel Fucks e Gilson Kleina, o Botafogo-SP confirmou neste domingo que o experiente Roberto Cavalo será o treinador em substituição a Léo Condé. Sem clube desde dezembro do ano passado, quando deixou o Oeste, o técnico é aguardado em Ribeirão Preto (SP) nesta segunda-feira para iniciar os trabalhos. A estreia será no próximo domingo em casa contra o Corinthians, no estádio Santa Cruz, pela oitava rodada.

Hoje com 55 anos, Roberto Cavalo atuou como volante quando era jogador e se tornou ídolo do Criciúma ao fazer parte do elenco campeão da Copa do Brasil de 1991. Tinha um chute muito forte.

Como treinador, ele tem passagens por Avaí, Gama, Chapecoense, Paysandu, Náutico, CRB, Bahia, Paraná, Vila Nova e Oeste, entre outros.

O principal objetivo de Roberto Cavalo é manter o Botafogo na elite do Paulistão. Com apenas quatro pontos nas sete primeiras rodadas, o time amarga a lanterna do Grupo D. Na última sexta-feira, perdeu de virada para o Red Bull Brasil por 3 a 1, em Campinas (SP).