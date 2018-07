Botafogo-SP e Cuiabá garantem classificação às quartas de final da Série C

Ao término da 15.ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, neste domingo, mais dois clubes carimbaram suas vagas nas quartas de final: Botafogo-SP e Cuiabá pelo Grupo B, que já tinha o líder Operário-PR com a classificação garantida. No Grupo A, a disputa está mais equilibrada.

+ Ferroviário é batido pelo São José, mas avança para final nordestina da Série D

O Botafogo-SP foi até Santa Catarina e bateu o Joinville por 2 a 0, chegando aos 30 pontos e na vice-liderança. Passou o Cuiabá, que também avançou ao empatar por 1 a 1 com o Operário, em Ponta Grossa (PR), e chegar aos 29 pontos. O time paranaense já estava com vaga assegurada e agora soma 33 pontos, ostentando a melhor campanha na competição.

Neste Grupo B só falta a definição da quarta vaga, que está bem perto do Bragantino, com 25 pontos. Agora restam mais três rodadas e o time paulista é perseguido por Volta Redonda, com 19, Luverdense e Tombense, ambos com 18. À tarde, o Luverdense fez 3 a 0 no Tupi, penúltimo colocado, com 14, e apenas à frente do Joinville, com 10 pontos e perto do rebaixamento à quarta divisão nacional.

De volta à Arena da Floresta, em Rio Branco (AC), o Atlético-AC empatou por 1 a 1 com o Globo-RN e segue liderança o Grupo A, agora com 27 pontos. Tem um na frente do Náutico, que sábado ganhou por 1 a 0 do Juazeirense.

O ABC assumiu a terceira posição desta chave, com 21 pontos, ao ganhar do Salgueiro por 2 a 0. O time potiguar tem mais vitórias (6 a 5) do que Botafogo-PB e Santa Cruz, ambos também com 21 pontos. Os três times, em tese, devem brigar até o fim por duas vagas.

O Confiança ficou para trás nesta briga, caindo para sexto lugar após a derrota em casa para o Remo, por 2 a 0. Mesmo vencendo, o time paraense segue na lanterna, com 15 pontos, um atrás do Salgueiro e Juazeirense, que brigam também contra o rebaixamento.

Confira os resultados da 15.ª rodada da Série C:

Sábado

Náutico-PE 1 x 0 Juazeirense-BA

Botafogo-PB 2 x 0 Santa Cruz

Bragantino 0 x 1 Volta Redonda

Tombense-MG 2 x 0 Ypiranga-RS

Domingo

Operário-PR 1 x 1 Cuiabá-MT

Joinville-SC 0 x 2 Botafogo-SP

ABC-RN 2 x 0 Salgueiro-PE

Luverdense-MT 3 x 0 Tupi-MG

Atlético-AC 1 x 1 Globo-RN

Confiança-SE 0 x 2 Remo-PA