Botafogo-SP empata com o América-MG e chega a cinco jogos sem vitória na Série B

Não foi desta vez que o Botafogo-SP voltou a vencer no Campeonato Brasileiro da Série B. Na manhã deste sábado, o time paulista só empatou com o América-MG, por 0 a 0, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela 21.ª rodada da competição. São cinco jogos sem vitória e a distância cada vez maior para o G-4.

Em compensação, o América-MG chegou ao oitavo confronto sem derrota, comprovando a ascensão no campeonato sob o comando do técnico Felipe Conceição. Os mineiros tiveram chances de sair com a vitória do interior paulista, mas pecaram nas finalizações.

Com o resultado, o Botafogo chegou aos 29 pontos e se manteve na nona posição. Time paulista iniciou o campeonato somando muitos pontos e inclusive brigando pela liderança, mas caiu de produção desde a troca de técnico, quando Hemerson Maria substituiu Roberto Cavalo.

Já o América-MG, que chegou a figurar na zona de rebaixamento, agora aparece em 12º lugar com 26 pontos conquistados. Os mineiros sonham em emplacar nova sequência de vitórias para encostar nos clubes que sonham com o acesso ao Brasileirão de 2020.

O primeiro tempo foi muito fraco tecnicamente. Botafogo-SP e América-MG abusaram dos erros de passe e principalmente das finalizações sem direção. Nem mesmo a parada técnica e novas orientações dos treinadores fizeram o duelo melhorar.

Quando os times se propuseram a criar algo a mais, o América-MG teve ligeira vantagem. Logo aos dois minutos, Juninho cruzou na área, o goleiro Darley saiu errado e a bola sobrou para Marcelo Toscano. Ele tocou para William Maranhão, que finalizou pela linha de fundo.

Depois, aos seis minutos, Leandro Silva tocou para William Maranhão, que novamente finalizou de fora da área, mas desta vez perto do travessão botafoguense. A do time de Ribeirão Preto veio apenas aos 12 minutos, quando Leonan cobrou escanteio e Marlon Freitas, sozinho, cabeceou por cima do gol de Jori.

No segundo tempo o América-MG voltou com postura mais ofensiva e até melhor com a entrada de Neto Berola no lugar de Felipe Azevedo. Aos sete minutos, Leandro Silva cruzou na área e Marcelo Toscano, sem marcação, mandou para fora. Depois, aos oito, Neto Berola partiu em contra-ataque e perdeu gol incrível cara a cara com Darley.

O Botafogo melhorou somente após os 28 minutos, quando quase abriu o placar em finalizações de Henan e Nadson. Antes do apito final, aos 38, os paulistas chegaram a marcar com Henan, mas o atacante estava em posição irregular, bem assinalada pelo auxiliar. Resultado justo em Ribeirão Preto.

O Botafogo-SP voltará a campo na sexta-feira para enfrentar o São Bento, às 19h15, novamente no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Já o América-MG, na terça-feira, receberá o Criciúma, às 21 horas, no Independência, em Belo Horizonte.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO-SP 0 X 0 AMÉRICA-MG

BOTAFOGO-SP - Darley; Lucas Mendes, Luiz Otávio, Leandro Amaro e Pará; Pablo, Marlon Freitas e Leonan (Nadson); Murilo Henrique, Rafael Costa (Henan) e Erick (Diego Gonçalves). Técnico: Hemerson Maria.

AMÉRICA-MG - Jori; Leandro Silva, Ricardo Silva, Paulão e João Paulo; William Maranhão (Matheusinho), Zé Ricardo (Flávio) e Juninho; Felipe Azevedo (Neto Berola), Marcelo Toscano e Júnior Viçosa. Técnico: Felipe Conceição.

ÁRBITRO - Alisson Sidnei Furtado (TO)

CARTÕES AMARELOS - Leandro Amaro e Pablo (Botafogo-SP); Paulão e Matheusinho (América-MG)

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis

LOCAL - Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP)