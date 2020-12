Botafogo-SP empata com o Brasil-RS e continua na zona de rebaixamento da Série B

Em um jogo de pouca inspiração dos atacantes, Brasil de Pelotas e Botafogo-SP ficaram no empate sem gols, nesta quarta-feira, no Estádio Bento Freitas, pela 29.ª rodada da Série B do Brasileiro.

O Brasil de Pelotas subiu para a 13.ª colocação, com 37 pontos, seguindo distante da zona de rebaixamento. Por outro lado, o Botafogo está cada vez mais perto da Série C, aparecendo em penúltimo lugar, com 25.

Mesmo atuando fora de casa, o Botafogo começou com mais posse de bola, mas o Brasil de Pelotas foi quem criou os principais lances de perigo do primeiro tempo. Matheusinho quase fez gol olímpico. A bola explodiu no travessão. Bruno José também assustou em chute cruzado.

Na volta do intervalo, o Brasil de Pelotas partiu para cima do Botafogo e criou três boas chances com Luiz Henrique. Na melhor delas, Bruno José cruzou e o atacante cabeceou rente a trave. Nos minutos finais, os dois times abusaram dos cruzamentos, mas as zagas levaram a melhor.

O Brasil de Pelotas volta a campo na próxima segunda-feira, contra o Paraná, às 17h30, na Vila Capanema, em Curitiba. No domingo, o Botafogo encara o CRB, às 18h15, no Rei Pelé, em Maceió. Os jogos são válidos pela 30.ª rodada.

FICHA TÉCNICA

BRASIL-RS 0 X 0 BOTAFOGO-SP

BRASIL-RS - Rafael Martins; Felipe Albuquerque (Rodrigo Ferreira), Leandro Camilo, Diego Ivo e Alex Ruan; Sousa, Bruno Matias (Pablo), Rafael Vinícius (Thalles), Matheuzinho (Wellissol) e Bruno José; Luiz Henrique. Técnico: Cláudio Tencati.

BOTAFOGO-SP - Darley; Jeferson, Jordan, Walisson Maia (Elicarlos) e Guilherme Romão; Jonata Machado, Raniele e Matheus Anjos (Bady); Ronald, Michel Douglas (Judivan) e Wesley Pionteck (Cássio Ortega). Técnico: Moacir Júnior.

ÁRBITRO - Maguielson Lima (DF).

CARTÕES AMARELOS - Leandro Camilo e Pablo (Brasil-RS); Walisson Maia, Jordan e Jeferson (Botafogo-SP).

LOCAL - Estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS).