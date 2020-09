Botafogo-SP empata com o Cuiabá, que tem a liderança da Série B ameaçada

Com um gol sofrido nos minutos finais, o Cuiabá está com a liderança ameaçada na Série B do Campeonato Brasileiro após ficar no empate com o Botafogo-SP, por 1 a 1, na tarde desta terça-feira, no Estádio Santa Cruz, pela sétima rodada.

Ainda invicto, o Cuiabá chegou aos 14 pontos e pode perder a liderança para cinco times no complemento da rodada. O Botafogo chegou ao terceiro jogo seguido sem vitória e, com oito, está no meio da tabela.

Mesmo atuando fora de casa, o Cuiabá começou em cima e assustou logo aos sete minutos em cabeçada de Everton Sena, defendida por Darley. A resposta do Botafogo veio em contra-ataque puxado por Gilson. A finalização, porém, saiu fraca nas mãos de João Carlos.

Depois disso, o jogo ficou morno. Até que, aos 30 minutos, Jenison subiu mais que todo mundo após escanteio cobrado por Elvis e colocou o Cuiabá na frente. O Botafogo sentiu o gol e escapou de levar o segundo antes do intervalo em chute de Matheus Barbosa, bloqueado pela zaga.

As alterações feitas por Claudinei Oliveira no intervalo parece terem surtido efeito. Logo no primeiro minuto do segundo tempo, Luketa quase empatou em chute colocado. Na sequência, o atacante cabeceou para grande defesa de João Carlos.

De forma desesperada, o Botafogo partiu em busca do empate e deu espaço para os contra-ataques do Cuiabá. Iago levou perigo em chute por cima. Aos 37, Gilson emendou de primeira após rebote da barreira e assustou o goleiro do time mato-grossense.

O gol de empate veio aos 39. Luketa fez boa jogada e cruzou para Ronald completar. Depois disso, o Cuiabá ainda tentou o gol da vitória, mas o Botafogo se defendeu bem.

O Botafogo encara a Ponte Preta, na sexta-feira, às 21h30, no Moisés Lucarelli, em Campinas. No sábado, o Cuiabá enfrenta o Vitória, às 16h30, no Barradão, em Salvador. Os jogos são válidos pela oitava rodada.

FICHA TÉCNICA:

BOTAFOGO 1 x 1 CUIABÁ

BOTAFOGO - Darley; Jeferson, Robson, Jordan e Gilson; Elicarlos (Murilo Oliveira), Victor Bolt e Guilherme Romão (Naldo); Rafinha, Ronald e Gustavo Henrique (Luketa). Técnico: Claudinei Oliveira.

CUIABÁ - João Carlos; Lucas Ramon, Everton Sena (Hélder), Anderson Conceição e Romário; Auremir (Marino), Matheus Barbosa e Elvis; Felipe Ferreira (Fabrício), Maxwell (Iago) e Jenison. Técnico: Marcelo Chamusca.

GOLS - Jenison, as 30 minutos do primeiro tempo; Ronald, aos 39 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Naldo e Robson (Botafogo); Hélder e Maxwell (Cuiabá).

ÁRBITRO - Adriano Barros Carneiro (CE).

RENDA E PÚBLICO - Jogo sem torcida.

LOCAL - Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).