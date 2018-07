Botafogo-SP empata em casa e se complica na Série D

No Estádio Tenente Carriço, o Penapolense mostrou força e entrou na briga pela vaga à próxima fase com a vitória sobre o Santo André, por 1 a 0. Com o resultado, o time chegou aos seis pontos. Está um atrás do Santo André, terceiro colocado, no Grupo A7. O Marcílio Dias, que encara o Villa Nova-MG, neste domingo, tem a mesma pontuação. O líder Juventude, com nove pontos, folgará nesta rodada.

Cerca de 285 quilômetros dali, em Ribeirão Preto, o Botafogo praticamente deu adeus às chances de classificação ao empatar com o J. Malucelli, por 1 a 1, no Estádio Santa Cruz, em jogo válido pelo Grupo A8.

O time ribeirão-pretano tem cinco pontos, na quarta posição, e precisa vencer os três jogos para avançar, sendo dois deles fora de casa. Os paranaenses ocupam a lanterna com três pontos e nenhuma vitória.

NOVO LÍDER - Quem se deu bem neste sábado foi o Resende. O time carioca foi até o interior de Minas e derrotou o Araxá, por 3 a 1, assumindo a liderança do Grupo A6. De quebra, roubou a posição do rival Nova Iguaçu, que empatou sem gols com o Aracruz, fora de casa. O clube da Baixada Fluminense tem sete pontos e caiu para terceiro.

Pelo Grupo A5, o Brasília venceu pela primeira vez. Fora de casa, os candangos derrotaram o líder Mixto, por 1 a 0, em Cuiabá. Apesar da vitória, o time brasiliense segue como lanterninha apenas quatro pontos marcados.

Já o Mixto fica na torcida neste domingo. O time segue com nove pontos e torce contra o Goianésia para ficar na ponta. Os goianos têm sete pontos, em segundo lugar, e enfrentam a rival Aparecidense, neste domingo, no encerramento da rodada.

Onze jogos serão realizados neste domingo pela sexta rodada. Cinco líderes estarão em campo: Paragominas-PA, Salgueiro-PE, Tiradentes-CE, Sergipe-SE e Londrina-PR. Nesta primeira fase, os clubes se enfrentam dentro de cada grupo em dois turnos. Apenas os dois primeiros colocados avançam à segunda fase.