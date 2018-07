Botafogo-SP empata nos acréscimos em Mogi Mirim e segue na liderança da Série C

Mais uma vez o Botafogo-SP foi salvo pelo gongo. Com um gol aos 52 minutos do segundo tempo, conseguiu empatar com o Mogi Mirim-SP por 2 a 2 e manteve a liderança isolada do Grupo B, agora com 18 pontos. O time de Mogi Mirim (SP) é o lanterna com nove após a sua participação nesta 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C - a terceira divisão nacional.

O jogo disputado no estádio Vail Chaves, em Mogi Mirim, foi emocionante porque o Mogi Mirim abriu dois gols de vantagem e depois cedeu a reação ao Botafogo-SP. O gol de empate foi marcado por Wesley já nos acréscimos. Ele também tinha marcado, nos acréscimos, a gol da vitória sobre o Bragantino-SP por 1 a 0, na rodada anterior.

Mas a briga pelo G4, a zona de classificação, está bastante equilibrada. O vice-líder é o Volta Redonda-RJ, com 16 pontos, mesmo tendo empatado em casa e sem gols com o Joinville-SC, com 15, em sexto lugar.

O terceiro colocado é o São Bento-SP, também com 16 pontos e menor saldo de gols (4 a 3). O time paulista perdeu por 3 a 2 no interior de Minas Gerais para o Tombense-MG, agora com os mesmos 16 pontos, em quinto por ter saldo de gols zero. O Tupi-MG se mantém em quarto lugar, com 16 pontos e saldo dois, mas ainda vai enfrentar o Ypiranga-RS, em Erechim (RS), neste domingo.

Na briga contra o rebaixamento, o Bragantino escapou de uma derrota em casa ao empatar por 1 a 1 com o Macaé-RJ, em Bragança Paulista (SP). O time fluminense abriu o placar logo aos dois minutos com Maradona, enquanto que o time paulista só empatou aos 43 da etapa final com Marino. Os dois clubes têm 11 pontos, mas o do Rio de Janeiro leva vantagem no número de vitórias: 3 a 2. Com isso, a equipe mandante é a penúltima colocada e continua dentro da zona de rebaixamento.

SALGUEIRO REAGE

Em franca reação, o Salgueiro-PE foi até São Luis e venceu o Moto Club-MA por 2 a 0, no estádio Castelão. A vitória deixou o time pernambucano, de forma provisória, na quarta posição do Grupo A, com 14 pontos. Atrás de Sampaio Corrêa-MA (15), Fortaleza-CE (18) e CSA-AL (19).

A derrota manteve o Moto Club perto da zona de rebaixamento, com 11 pontos em oitavo lugar. Está na frente do ASA-AL e do Confiança-SE. A rodada vai ter dois jogos neste domingo e mais dois na segunda-feira.

Confira a 11.ª rodada da Série C do Brasileiro:

Sexta-feira

Botafogo-PB 0 x 2 Fortaleza-CE

Sábado

Mogi Mirim-SP 2 x 2 Botafogo-SP

Tombense-MG 3 x 2 São Bento-SP

Bragantino-SP 1 x 1 Macaé-RJ

Volta Redonda-RJ 0 x 0 Joinvile-SC

Moto Club-MA 0 x 2 Salgueiro-PE

Domingo

15 horas

Ypiranga-RS x Tupi-MG

16 horas

CSA-AL x Sampaio Corrêa-MA

Segunda-feira

20h30

Confiança-SE x Cuiabá-MT

21 horas

Remo-PA x ASA-AL